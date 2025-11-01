В селе Вершино-Биджа в Хакасии открыли модельную библиотеку

Открытие модельной библиотеки прошло 29 октября в селе Вершино-Биджа Республики Хакасии. Она создана при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
Вершино-Биджинская библиотека превратилась в многофункциональный культурный центр. Книжный фонд пополнился на более чем 5 тысяч новых изданий. Для читателей доступны игровая комната, зона с интерактивным мобильным полом для развивающих занятий, методический интерактивный комплекс «Патриот» для изучения истории России, «Творческая студия» с оборудованием для оживления рисунков и мультимедийный сенсорный стол с доступом к электронным ресурсам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.