В селе Вершино-Биджа в Хакасии открыли модельную библиотеку

Вершино-Биджинская библиотека превратилась в многофункциональный культурный центр. Книжный фонд пополнился на более чем 5 тысяч новых изданий. Для читателей доступны игровая комната, зона с интерактивным мобильным полом для развивающих занятий, методический интерактивный комплекс «Патриот» для изучения истории России, «Творческая студия» с оборудованием для оживления рисунков и мультимедийный сенсорный стол с доступом к электронным ресурсам.