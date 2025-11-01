Ричмонд
В честь Дня народного единства омская телевышка запустит специальную подсветку

Подсветка будет содержать изображение памятника Минину и Пожарскому.

Источник: Комсомольская правда

3−4 ноября в Омске на медиафасаде башни телецентра появятся изображения памятника героям народного ополчения 1612 года — Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому с надписью «4 ноября. День народного единства». Это анонсировал Омский РТПЦ.

Подсвета будет приурочена к названному празднику. Аналогичная обычно появляется на телевышках в этот день и во многих других городах России.

Конкретно по времени изображения выйдут на медиафасаде 3 ноября с 19:00 до 00:00, а 4 ноября с 19:00 до 01:00.

Ранее мы сообщали, что телевышка включала праздничную подсветку в честь Дня учителя.