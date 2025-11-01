Ученики агротехкласса из Бурятии победили в конкурсе «Школьный агростартап»

Проект команды агротехкласса Новоселенгинской школы в Бурятии вошел в число лучших на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Школьный агростартап». Агротехкласс был создан при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.
В финале были представлены 29 лучших команд со всей страны. Команда Новоселенгинской школы представила агростартап по выращиванию и коммерциализации петуний. В итоге они вошли в число пяти победителей. В качестве приза школьники получили комплект оборудования для агротехкласса — теплицу и гидропонную установку.
«Ребята погрузились в реальный бизнес — от закупки семян до расчета прибыли. И у них все получилось! Теперь мы знаем, как вырастить не только красоту, но и успешный проект», — поделилась руководитель агротехкласса Елена Круглова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.