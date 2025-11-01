Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил экологические вопросы со спецпредставителем по климату

Путин заслушал доклад своего спецпредставителя по вопросам климата Эдельгериева.

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым международное регулирование использования водных ресурсов.

В частности, они уделили внимание теме продвижения отечественных экологических норм и стандартов с учетом интересов россиян. Президент отметил, что важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который учитывает национальные интересы:

«Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом».

От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание на проблему водных ресурсов, которая становится все более острой в мире, в том числе для соседних стран. Причем у России в этом вопросе есть определенные конкурентные преимущества, которые президент призвал эффективно использовать.

Эдельгериев, в свою очередь, подчеркнул, что страны коллективного Запада зачастую стремятся продвинуть свои экономические интересы под предлогом природоохранной деятельности. Он указал на необходимость внедрять в России собственные механизмы взаимодействия:

«Чтобы по примеру климатической повестки в какой-то период нам не пришлось подстраиваться под методики, механизмы, которые создали западные страны».

Он предложить начать с масштабной ревизии водоемов, чтобы заложить параметры экологического стока рек и иметь возможность воздействовать на партнеров для совместного проведения должного мониторинга.

Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что Эдельгериев возглавит российскую делегацию на климатической конференции ООН в Бразилии.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10−21 ноября.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше