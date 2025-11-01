Путин обсудил экологические вопросы со спецпредставителем по климату

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым международное регулирование использования водных ресурсов.
В частности, они уделили внимание теме продвижения отечественных экологических норм и стандартов с учетом интересов россиян. Президент отметил, что важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, который учитывает национальные интересы:
«Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом».
От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, подчеркнул глава государства.
Он также обратил внимание на проблему водных ресурсов, которая становится все более острой в мире, в том числе для соседних стран. Причем у России в этом вопросе есть определенные конкурентные преимущества, которые президент призвал эффективно использовать.
Эдельгериев, в свою очередь, подчеркнул, что страны коллективного Запада зачастую стремятся продвинуть свои экономические интересы под предлогом природоохранной деятельности. Он указал на необходимость внедрять в России собственные механизмы взаимодействия:
«Чтобы по примеру климатической повестки в какой-то период нам не пришлось подстраиваться под методики, механизмы, которые создали западные страны».
Он предложить начать с масштабной ревизии водоемов, чтобы заложить параметры экологического стока рек и иметь возможность воздействовать на партнеров для совместного проведения должного мониторинга.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10−21 ноября.