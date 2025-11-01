Рейсы в отдаленные районы Иркутской области сохранят после закрытия «Ангары»

Аннулирование сертификата у авиакомпании «Ангара» на коммерческие перевозки с 5 ноября не повлияет на авиасообщение в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, соответствующий приказ уже подписан в Росавиации.
— Обеспечение авиаперевозок, особенно в отдаленные территории, для нас — важнейший приоритет. Мы знали о возможной отмене сертификата, поэтому заранее провели совещания с «Ангарой» и другими перевозчиками, чтобы найти решение. Сообщение с районами, включая самые удаленные, останется стабильным, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
С 5 ноября «Ангара» прекратит вертолетные рейсы в ряд отдаленных населенных пунктов, которые выполнялись без расписания, по заявкам пассажиров. Компания успеет доставить всех, кто уже записался на полеты до этой даты. Дальнейшую работу на этих маршрутах правительство области поручит другим авиакомпаниям через конкурсные процедуры.
При этом «Ангара» продолжит выполнять специальные рейсы: санитарную авиацию медицины катастроф и работы по охране лесов от пожаров, так как аннулирование коммерческого сертификата на эту деятельность не распространяется.
Ранее «Ангара» также выполняла субсидируемые рейсы на самолетах, например, по маршрутам Иркутск — Ербогачен и Иркутск — Киренск. Однако еще в сентябре и октябре их перевели на другую авиакомпанию, чтобы избежать срывов в сообщении после введения Росавиацией ограничений для. Сейчас все эти рейсы выполняются по расписанию.