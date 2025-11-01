Замначальника ИФНС в Ростовской области подозревают в продаже банкам баз данных

Замначальника одной из инспекций ФНС в Ростовской области подозревают в разглашении гостайны. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.
Правоохранители считают, что заместитель получала сведения из баз данных ФНС о вновь зарегистрированных предпринимателях и юрлицах. Эту информацию она продавала представителям банков.
Как рассказали в управлении, в отношении руководителя возбуждено дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
В настоящее время сотрудники продолжают расследование. Они ищут возможных соучастников, а также проверяют, могли ли быть и другие эпизоды преступной деятельности.