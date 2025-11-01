Ингушетия вошла в топ-3 регионов по динамике роста турпотока за 10 лет

За 10 лет количество гостей, посетивших Ингушетию, увеличилось с 8,6 тыс. до 44,7 тыс. человек. Тенденция к росту сохраняется и в текущем году. Только за летний сезон республику посетили свыше 75 тыс. туристов, что на 5,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По итогам всего года регион планирует принять около 130 тыс. гостей.