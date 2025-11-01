Ингушетия вошла в топ-3 регионов по динамике роста турпотока за 10 лет

Турпоток в Ингушетию с 2014 по 2024 год увеличился в пять раз, регион вошел в тройку лидеров по этому показателю в стране. Развитие туризма является одной из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Рейтинг был составлен по материалам Росстата, подготовленным ко Всемирному дню статистики. Помимо Ингушетии в топ-3 вошли Чеченская Республика и Адыгея.
За 10 лет количество гостей, посетивших Ингушетию, увеличилось с 8,6 тыс. до 44,7 тыс. человек. Тенденция к росту сохраняется и в текущем году. Только за летний сезон республику посетили свыше 75 тыс. туристов, что на 5,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По итогам всего года регион планирует принять около 130 тыс. гостей.
«Столь высокие темпы роста — это прямой результат системной работы и, безусловно, той беспрецедентной поддержки, которую получают регионы благодаря национальным проектам, инициированным Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня мы не просто показываем гостям наши знаменитые башенные комплексы и природные красоты. Мы создаем современную, комфортную и безопасную среду для отдыха, развиваем дорожную сеть, поддерживаем предпринимателей, строящих гостиницы и точки общепита», — подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.