«Очень таланливая, ей было всего 54»: под Волгоградом ушла из жизни директор колледжа имени Маресьева

Камышин скорбит: ушла из жизни известный педагог и руководитель Наталья Пояркова. 14 последних лет своей жизни она была директором индустриально-педагогического колледжа имени Маресьева, вообще же работе в этом учебном заведении женщина посвятила более 30 лет. При этом умерла она в очень молодом возрасте — Наталье Поярковой было всего 54 года. Стало известно время и место прощания с педагогом.