«Очень таланливая, ей было всего 54»: под Волгоградом ушла из жизни директор колледжа имени Маресьева

Камышин скорбит: ушла из жизни известный педагог и руководитель Наталья Пояркова. 14 последних лет своей жизни она была директором индустриально-педагогического колледжа имени Маресьева, вообще же работе в этом учебном заведении женщина посвятила более 30 лет. При этом умерла она в очень молодом возрасте — Наталье Поярковой было всего 54 года. Стало известно время и место прощания с педагогом.
Коллеги говорят, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. В колледже потрясены ее уходом: для этого учебного заведения она сделала многое. И была по-настоящему талантливым и заинтересованным учителем, наставником, директором. Действительно, отсюда выпускали отличных специалистов, востребованных на рынке труда. Студенты постоянно участвовали в профессиональных чемпионатах. А еще директор большое значение уделяла работе по патриотическому воспитанию, добилась того, чтобы колледж носил имя героя Советского Союза.
— Её уход — огромная потеря для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Натальи Викторовны, — написал на своей страничке мэр Камышина Станислав Зинченко.
Как сообщили в мэрии Камышина, прощание с Натальей Поярковой пройдет во вторник, 4 ноября. Оно начнется в 10.30 по адресу: ул. Набережная, 3а. Отпевание пройдет в Никольском кафедральном соборе, начало в 12.00.