Глава ФМБА рассказала об успехах медиков в зоне СВО

Скворцова: врачи ФМБА на СВО добились очень низкой летальности среди раненых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врачи ФМБА в зоне специальной военной операции добились уникально низкой летальности среди раненных бойцов, также они свели к минимуму число ампутаций, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

«По результату мы, во-первых, практически не имели ампутации по медицинским показаниям, потому что был сокращен период нахождения на поле боя бойцов, мы могли их… быстро брать на себя. Второй момент, у нас была совершенно уникальная низкая летальность, 0,1%. То есть это очень низкая, фактически нулевая», — заявила Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».