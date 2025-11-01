Соцпредприниматели Мордовии узнали, как привлечь гранты и инвестиции

В качестве спикера на мероприятии выступил президент общественной организации «Сила страны», эксперт по внедрению современных технологий и развитию предпринимательской среды Владимир Васьков. Он рассказал участникам, как искать финансирование для социальных проектов, какие возможности дают акселераторы и бизнес-конкурсы, как грамотно подготовить заявку на грант и какие инструменты помогают привлекать инвестиции и масштабировать социальные инициативы. Также слушатели могли получить практические рекомендации от эксперта.