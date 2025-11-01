Соцпредприниматели Мордовии узнали, как привлечь гранты и инвестиции

Тренинг для социальных предпринимателей «Гранты» прошел в Саранске. Занятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии.
В качестве спикера на мероприятии выступил президент общественной организации «Сила страны», эксперт по внедрению современных технологий и развитию предпринимательской среды Владимир Васьков. Он рассказал участникам, как искать финансирование для социальных проектов, какие возможности дают акселераторы и бизнес-конкурсы, как грамотно подготовить заявку на грант и какие инструменты помогают привлекать инвестиции и масштабировать социальные инициативы. Также слушатели могли получить практические рекомендации от эксперта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.