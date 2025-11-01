В Омске пройдут масштабные празднования ко Дню народного единства

4 ноября, в сам День народного единства, с 13:00 до 18:00 для гостей откроются 13 тематических площадок: гренадерская, пикинерская, стрелецкая, лучная, фехтовальная, пушкарская, доспешная и другие. Посетителей ждут интерактивный квест, мастер-классы, экскурсии в формате «музей без стекла» и рассказы о ключевых событиях начала XVII века.