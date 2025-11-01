В Омске пройдут масштабные празднования ко Дню народного единства

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, в Омске 3 и 4 ноября пройдут насыщенные мероприятия в честь Дня народного единства. Главной площадкой станет музей «Омская крепость», где развернется Всесибирский военно-исторический фестиваль «1612 — Спасители Отечества» (6+) и Всероссийский фестиваль русской кухни (0+).
Фестиваль стартует 3 ноября в 16:00 на берегу Иртыша у Тобольских ворот. Зрители смогут увидеть реконструкцию битвы за Москву времен Смутного времени. В постановке примут участие около 160 реконструкторов из разных регионов.
4 ноября, в сам День народного единства, с 13:00 до 18:00 для гостей откроются 13 тематических площадок: гренадерская, пикинерская, стрелецкая, лучная, фехтовальная, пушкарская, доспешная и другие. Посетителей ждут интерактивный квест, мастер-классы, экскурсии в формате «музей без стекла» и рассказы о ключевых событиях начала XVII века.
Параллельно с исторической программой на территории крепости пройдет гастрономическая ярмарка в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни. С 13:00 до 16:00 здесь будут работать 11 гастро-интерактивных зон от омских кафе и ресторанов, а также полевая кухня.
Также в 15 часов 4 ноября в Омской МЕГЕ пройдет фестиваль «Мы ЕДИНЫ» (0+), а в 16:00 в Доме Дружбы пройдет показ мод «Народы России» (0+). Вход на все мероприятия абсолютно бесплатный.
Ранее мы писали, что в честь Дня народного единства омская телевышка запустит специальную подсветку.