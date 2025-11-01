Ynet: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут украли драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. После происшествия Лувр на протяжении трех дней был закрыт для посещения. 25 октября были арестованы двое подозреваемых, а вечером 29 октября — еще пятеро.