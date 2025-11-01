Не востребованы: с трех омских АЗС убрали станции зарядки электромобилей

С трех омских АЗС убрали зарядные станции для электромобилей. Речь идет о заправках сети «Топлайн» по Сибирский проспект, 15, улица Волгоградская, 96, и бульвару Архитекторов, 1.
Об отключении станций зарядок для электромобилей сообщило издание «РБК Омск» со ссылкой на омский филиал «Россети Сибирь». Как пояснили в компании, решение связано с невостребованностью станций именно в этих локациях.
«В связи с этим специалисты “Россети Сибирь” планируют перенести их в более востребованные места до конца этого года», — заверили в омском филиале «Россети Сибирь».
Локации будут определяться на основе заявок водителей. По данным Госавтоинспекции Омской области, в 2024 году в Омской области насчитывалось около 4 тысяч электромобилей.