В Совбезе призвали сделать все, чтобы молодежь не попала в «клещи» Запада

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государство во взаимодействии с обществом должно сделать всё, чтобы российская молодежь не попала в идеологические «клещи» Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
«Мы должны сделать все, чтобы молодёжь не попала в эти клещи идеологические, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них. Считаю, что это важная задача для органов государственной власти, взаимодействия государства и общества в целом», — сказал Шевцов на форуме «Народы России».
Он подчеркнул, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры, исторической памяти неразрывно связано с обеспечением национальной безопасности.
Россия, по его словам, на протяжении всей своей истории была вынуждена бороться с попытками вмешательства, а сегодня живет в эпоху «острейшего ценностного противоборства», идеологических войн, попыток манипуляции сознанием людей, «переформатирования их нравственных ориентиров».
Шевцов отметил, что в современном мире смысловое и ценностное пространство подвержено жесточайшей конкуренции.
«Наши традиционные ценности объявляются архаичными, устаревшими, продавливаются неолиберальные, тоталитарные по своей сути модели, которые чётко были описаны, а антиутопиях», — сказал он.