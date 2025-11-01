В Совбезе призвали сделать все, чтобы молодежь не попала в «клещи» Запада

«Мы должны сделать все, чтобы молодёжь не попала в эти клещи идеологические, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них. Считаю, что это важная задача для органов государственной власти, взаимодействия государства и общества в целом», — сказал Шевцов на форуме «Народы России».