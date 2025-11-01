Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совбезе призвали сделать все, чтобы молодежь не попала в «клещи» Запада

Шевцов призвал сделать все, чтобы молодежь не попала в клещи Запада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Государство во взаимодействии с обществом должно сделать всё, чтобы российская молодежь не попала в идеологические «клещи» Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«Мы должны сделать все, чтобы молодёжь не попала в эти клещи идеологические, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них. Считаю, что это важная задача для органов государственной власти, взаимодействия государства и общества в целом», — сказал Шевцов на форуме «Народы России».

Он подчеркнул, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры, исторической памяти неразрывно связано с обеспечением национальной безопасности.

Россия, по его словам, на протяжении всей своей истории была вынуждена бороться с попытками вмешательства, а сегодня живет в эпоху «острейшего ценностного противоборства», идеологических войн, попыток манипуляции сознанием людей, «переформатирования их нравственных ориентиров».

Шевцов отметил, что в современном мире смысловое и ценностное пространство подвержено жесточайшей конкуренции.

«Наши традиционные ценности объявляются архаичными, устаревшими, продавливаются неолиберальные, тоталитарные по своей сути модели, которые чётко были описаны, а антиутопиях», — сказал он.