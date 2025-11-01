Каждый второй житель Приамурья трудоустроился после профпереподготовки

Курсы профессиональной переподготовки, организованные в 2025 году по нацпроекту «Кадры», завершили 170 жителей Амурской области. Каждый второй участник обучения смог найти работу, сообщили в правительстве региона.
Напомним, что пройти бесплатные курсы профпереподготовки могут люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также безработные мамы с детьми дошкольного возраста. Также получить профессию или повысить квалификацию могут ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, члены их семей и отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет. Подать заявление на бесплатное обучение можно на портале «Работа России».
Всего в этом году более 2,2 тысячи жителей Приамурья подали заявление на курсы. Из них 1370 человек прошли отбор, для 982 организовали обучение.
По информации регионального управления занятости, в прошлом году программа переобучения и повышения квалификации за счет государства оказалась весьма востребованной. Свыше 1,3 тысячи человек воспользовались возможностью, из них более 80% успешно нашли работу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.