Каждый второй житель Приамурья трудоустроился после профпереподготовки

Напомним, что пройти бесплатные курсы профпереподготовки могут люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также безработные мамы с детьми дошкольного возраста. Также получить профессию или повысить квалификацию могут ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, члены их семей и отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет. Подать заявление на бесплатное обучение можно на портале «Работа России».