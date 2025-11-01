Кейт Уинслет озвучит новый документальный фильм о Карле III

В связи с этим скандалом 31 октября 2025 года Карл III принял решение лишить своего младшего брата Эндрю всех титулов и выселить его из резиденции в Виндзорском замке. По решению короля 65-летний Эндрю больше не имеет права называться принцем и утрачивает все королевские титулы и почести. Теперь он известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему было направлено официальное уведомление о необходимости покинуть особняк Royal Lodge, расположенный в Виндзорском поместье к западу от Лондона. По решению двора он переедет в другое поместье — Сандрингем, на востоке Англии.