Путин: от соблюдения экологических правил зависит благополучие россиян

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
В субботу Путин провел встречу со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Глава государства подчеркнул, что России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, чтобы не забывать и о своих интересах.
«От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей. Вот этого мы не должны забывать», — сказал Путин.