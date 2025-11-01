Ричмонд
Путин: от соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин.

В субботу Путин провел встречу со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Глава государства подчеркнул, что России важно выбрать такой вариант диалога по экологической повестке, чтобы не забывать и о своих интересах.

«От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей. Вот этого мы не должны забывать», — сказал Путин.