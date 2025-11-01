Рассказываем, как работают поликлиники в ноябре 2025 в Иркутске

В праздничные дни со 2 по 5 ноября медицинская помощь в Иркутской области будет доступна без перебоев. Министерство здравоохранения региона рассказало о том, как работают поликлиники в ноябре 2025 в Иркутске.
— Мы сделали все, чтобы каждый житель области в праздники был уверен в доступности и качестве медицинской помощи. Больницы будут работать в обычном режиме, оказывая экстренную помощь круглосуточно. А в поликлиниках 3 и 4 ноября кабинеты неотложной помощи откроют свои двери с 08:00 до 20:00 для тех, у кого возникли острые проблемы со здоровьем, не несущие прямой угрозы жизни, — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Андрей Модестов.
Руководители больниц и поликлиник обязаны обеспечить запасы медикаментов, проверить резервные источники питания и усилить противопожарный контроль. На весь период праздников назначены ответственные дежурные для оперативного решения любых вопросов.
Скорая медицинская помощь и служба медицины катастроф также переведены на усиленный режим работы и готовы к немедленному выезду. Вот как работают поликлиники в ноябре 2025.
