Рассказываем, как работают поликлиники в ноябре 2025 в Иркутске

— Мы сделали все, чтобы каждый житель области в праздники был уверен в доступности и качестве медицинской помощи. Больницы будут работать в обычном режиме, оказывая экстренную помощь круглосуточно. А в поликлиниках 3 и 4 ноября кабинеты неотложной помощи откроют свои двери с 08:00 до 20:00 для тех, у кого возникли острые проблемы со здоровьем, не несущие прямой угрозы жизни, — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Андрей Модестов.