«Авангард» завершит домашнюю серию игрой с «Нефтехимиком»: букмекеры взвесили шансы

Всего эти команды провели в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ 92 матча. У «Авангарда» в них 61 победу и 28 проигрышей. Ещё три матча были вничью. В целом в чемпионате КХЛ «Нефтехимик» уже довольно давно не побеждал «ястребов», с 2017 года. Соотношение заброшенных и пропущенных шайб составляет 282:195.