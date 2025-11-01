«Авангард» завершит домашнюю серию игрой с «Нефтехимиком»: букмекеры взвесили шансы

В субботу, 1 ноября, омские хоккеисты в матче чемпионата КХЛ сыграют с «Нефтехимиком». Игру покажут на ТВ «12-й канал», а также каналы KHL и KHL Prime.
Всего эти команды провели в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ 92 матча. У «Авангарда» в них 61 победу и 28 проигрышей. Ещё три матча были вничью. В целом в чемпионате КХЛ «Нефтехимик» уже довольно давно не побеждал «ястребов», с 2017 года. Соотношение заброшенных и пропущенных шайб составляет 282:195.
На предсезонном турнире памяти Блинова «Авангард» победил нижнекамский клуб 6:3.
Букмекеры дают на игру такой расклад: победу хозяев в основное время они оценивают с коэффициентом в 1,52, победу «Нефтехимика» — 5,30. Победа «Авангарда» в каком-либо варианте (включая буллиты и овертайм) это 1,32, для гостей это 3,60.
То, что забьют в матче обе команды, сомнений по сути нет, коэффициент на это очень низкий, 1,10.
Матч завершает домашнюю серию нашего клуба, в ходе нее «Авангард» проиграл «Северстали» и «Металлургу», победил «Барыс» и «Автомобилист». Далее «ястребы» будут играть на выезде, 5 ноября они выйдут на чужой лед с «Амуром», 7-го — с «Адмиралом».
Ранее мы писали, что защитник нашей команды Максим Лажуа в интервью для сайта КХЛ ответил на вопросы о том, как ему играется у тренера Ги Буше, учитывая их общий опыт работы в НХЛ.