В яйцах сразу двух омских птицефабрик обнаружены запрещенные антибиотики

В Управлении Россельхознадзора по Омской области 1 ноября 2025 года сообщили о результатах лабораторных исследований куриных яиц и яичной продукции. Пробы были отобраны в октябре. В четырех образцах, отобранных в рамках государственного контроля, выявлены остатки запрещенных лекарственных препаратов.
«По результатам лабораторных исследований, проведенных в октябре 2025 года в испытательной лаборатории Омского филиала ФГБУ “ЦОК АПК” в четырех образцах пищевой продукции (Яйцо куриное Столовое С1, производитель ООО “Птицефабрика Любинская” (Омская область); меланж яичный жидкий пастеризованный замороженный, производитель ООО “ЛИТАН ФУД” (Омская область), отобранных специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в рамках государственного задания, были выявлены несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” (ТР ТС 021/2011)», — отметили в ведомстве.
Анализы, выполненные в испытательной лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», показали остаточное содержание толтразуриласульфона — препарата из группы кокцидиостатиков, а также офлоксацин, относящийся к группе фторхинолонов. Оба вещества запрещены к использованию в животноводстве в период, предшествующий сдаче продукции в пищевую цепочку, поскольку их остатки представляют угрозу для здоровья человека.
Специалисты Россельхознадзора пояснили, что даже минимальные дозы антибиотиков в пище могут вызывать развитие устойчивости к лекарствам у кишечной микрофлоры. Это чревато тем, что при серьезных инфекциях стандартные антибиотики перестанут действовать, а болезни станут трудноизлечимыми. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, некоторые антибиотики при длительном поступлении в организм оказывают токсическое воздействие на печень, почки и нервную систему, а также могут вызывать сильные аллергические реакции.
В связи с выявленными нарушениями производителям направлены официальные письма с требованием прекратить оборот указанной продукции. Им объявлены предостережения, а также приостановлено действие деклараций о соответствии на соответствующие товары. Россельхознадзор продолжает мониторинг и усиливает контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм на предприятиях пищевой и сельскохозяйственной отрасли региона.
Ранее мы писали, что крупную поставку зараженных помидор в Омскую область запретили специалисты Россельхознадзора.