В яйцах сразу двух омских птицефабрик обнаружены запрещенные антибиотики

Специалисты Россельхознадзора пояснили, что даже минимальные дозы антибиотиков в пище могут вызывать развитие устойчивости к лекарствам у кишечной микрофлоры. Это чревато тем, что при серьезных инфекциях стандартные антибиотики перестанут действовать, а болезни станут трудноизлечимыми. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, некоторые антибиотики при длительном поступлении в организм оказывают токсическое воздействие на печень, почки и нервную систему, а также могут вызывать сильные аллергические реакции.