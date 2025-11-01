В Марий Эл прошел региональный этап премии «Студент года» среди колледжей

Региональный этап национальной премии «Студент года» среди учреждений среднего профессионального образования состоялся в Марий Эл. Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
В этом году в конкурсе приняли участие более 50 учащихся из 17 колледжей и техникумов региона. В финал прошли 46 человек по 11 индивидуальным и коллективным номинациям, в каждой из которых были определены победители и призеры.
В частности, обладателем Гран-при стала учащаяся Столичного базового колледжа Виктория Брагина. Призеры и победители регионального этапа будут представлять Республику Марий Эл в следующем этапе Российской национальной премии «Студент года», который пройдет в ноябре.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.