Что выпить на ночь? Врач Бузунов раскрыл, как принять снотворное безопасно

Весь день был таким напряженным и стрессовым, что вы понимаете: ночью будет не до сна. Или завтра предстоит важное мероприятие, встреча, вы переживаете, что сильное волнение не даст нормально поспать, и рискуете пойти невыспавшимся со всеми вытекающими последствиями. Можно ли принять таблетку снотворного? Какие из этих препаратов наиболее безопасные?
Если нужно выспаться
«Из безрецептурных препаратов можно, к примеру, употребить магний — он способствует расслаблению нервной системы. Можно воспользоваться растительными препаратами мелатонина или с мелатонином. Также традиционные пустырник, валерьянка помогут немного успокоиться, — рассказал aif.ru врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. — В крайнем случае можно принять снотворное, если у вас какие-то серьезные проблемы и вы посоветовались с врачом».
Однако нужно иметь в виду: если принимать снотворные слишком часто, то может развиться привыкание — вы не сможете спать без таблеток. «Если количество приемов в месяц не превышает шесть-восемь раз в умеренных дозах, то зависимость, скорее всего, не разовьется. Если больше, то такой риск есть», — отмечает сомнолог.
Как правильно принимать снотворное?
Чтобы не допустить зависимости, других нежелательных эффектов, важно соблюдать рекомендации по приему снотворных.
«Если предполагается, что вам предстоит “плохая” ночь после стресса или перед ним, то лучше за полчаса-час до сна (как порекомендует доктор) выпить полную дозу снотворного препарата и нормально поспать восемь часов, — советует врач. — Через шесть-восемь часов лекарство закончит действовать, так что к утру вы будете чувствовать себя отдохнувшим и бодрым».
Врач подчеркивает, что принимать таблетку необходимо именно до отхода ко сну, а не ночью, когда вы уже час-два проворочались в постели без сна, накручивая себя и повышая уровень тревоги. «В стрессе заснуть тяжелее даже на эффективной дозе снотворного», — отмечает специалист.
Другая ошибка — выпить половинку рекомендованной дозы. Половинка дозы означает половинку эффекта, а то и меньше. «В итоге человек проснется посреди ночи, не сможет уснуть, — продолжает врач, — выпьет вторую половинку и снова не достигнет полного эффекта. А кроме того, ночной прием приведет к тому, что с утра человек будет чувствовать себя примерно как овощ, так как действие лекарства еще останется».
Когда возникает зависимость?
Врач объяснил, что если количество приемов снотворных препаратов больше трех дней в неделю, то это опасная ситуация, грозящая перерасти в постоянный прием. Месяц такой жизни на снотворных может привести к психической зависимости (человек боится заснуть без таблетки). Несколько месяцев приема — к физической зависимости с необходимостью увеличения дозировок. А более высокие дозы могут привести к развитию побочных эффектов.
Наличие побочных эффектов — это уже прямое показание для отмены снотворных. «Но беда в том, что если причина бессонницы продолжает действовать, то отмена таблеток вызовет усиление бессонницы, — предупреждает врач. — Человеку будет еще хуже, чем до назначения снотворных. Некоторые пациенты говорят: а у меня каждый день стресс, поэтому мне нужны таблетки. В этом случае нужно думать, как снижать уровень напряжения, какие методы расслабления и восстановления использовать, чтобы бороться со стрессом».