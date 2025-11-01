Что выпить на ночь? Врач Бузунов раскрыл, как принять снотворное безопасно

Другая ошибка — выпить половинку рекомендованной дозы. Половинка дозы означает половинку эффекта, а то и меньше. «В итоге человек проснется посреди ночи, не сможет уснуть, — продолжает врач, — выпьет вторую половинку и снова не достигнет полного эффекта. А кроме того, ночной прием приведет к тому, что с утра человек будет чувствовать себя примерно как овощ, так как действие лекарства еще останется».