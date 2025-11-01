В 2025 году откроется тренировочная база «Ростова» за 1,7 млрд рублей

Двухэтажный главный корпус будет включать тренировочный зал площадью 1,8 тыс. кв. м с раздевалками, бассейнами, римской баней, сауной и криосауной. Также в здании расположатся пищеблок, медицинский блок, массажные кабинеты, конференц-зал и жилые комнаты. Комплекс будет полностью автономен за счет собственной котельной, дизельной электростанции, очистных сооружений и пожарной станции.