В 2025 году откроется тренировочная база «Ростова» за 1,7 млрд рублей

ФК «Ростов» построит новую тренировочную базу на левом берегу Дона за 1,7 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» завершит в этом году строительство собственного тренировочного комплекса на левом берегу Дона. Общая стоимость проекта превышает 1,7 млрд рублей, что подтверждается документами, размещенными на сайте правительства Ростовской области.

Строительство объекта началось в 2022 году на участке площадью 21,2 га в левобережной части города.

В инфраструктуру базы войдут главный и административный корпуса, здание для детско-юношеских команд и отдельное строение с гаражом. На территории комплекса разместятся восемь футбольных полей, включая специализированное поле для тренировок вратарей.

Двухэтажный главный корпус будет включать тренировочный зал площадью 1,8 тыс. кв. м с раздевалками, бассейнами, римской баней, сауной и криосауной. Также в здании расположатся пищеблок, медицинский блок, массажные кабинеты, конференц-зал и жилые комнаты. Комплекс будет полностью автономен за счет собственной котельной, дизельной электростанции, очистных сооружений и пожарной станции.

