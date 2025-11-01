В Башкирии увеличат составность популярных электричек

В ноябрьские праздничные выходные вдвое увеличат количество вагонов в пригородных поездах на популярных направлениях, сообщили в БППК. Это маршруты из Уфы в Приютово, Кумертау и Оренбург, Иглино.
1 ноября с 6 до 12 вагонов увеличат составность поезда № 7421 Иглино — Приютово.
С 4 до 6 вагонов — № 7415 Уфа — Приютово.
С 3 до 6 вагонов — № 7447/7448/7450/7449 Уфа — Кумертау — Оренбург.
2 ноября в составе 12 вагонов поедет № 7426 Приютово — Уфа.
В 6-вагонном исполнении проследуют поезда: № 7452/7451/7453/7454 Оренбург — Кумертау — Уфа.
4 ноября до 12 вагонов увеличат составы поездов:№ 7427 Шакша — Приютово и № 7428 Приютово — Тавтиманово.
С 1 по 4 ноября включительно «Ласточка» в 5-вагонном составе будет курсировать по маршрутам: № 7439/7440/7442/7441 Уфа — Кумертау — Оренбург и № 7444/7443/7445/7446 Оренбург — Кумертау — Уфа.
Ранее сообщали, как расширили маршрутную сеть пригородных поездов в текущем году.