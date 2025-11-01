В Канашском медцентре Чувашии провели акцию «Сосудистый патруль»

Во время акции на территории медучреждения работало несколько «станций здоровья». На первой все желающие могли измерить артериальное давление и узнать свой индекс массы тела. На второй студенты под чутким контролем опытных кураторов проводили беседы с пациентами. Они объясняли, как по простым симптомам распознать угрозу инсульта и почему так важно контролировать давление даже при хорошем самочувствии. На третьей станции участникам акции раздавали памятки и брошюры с правилами здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.