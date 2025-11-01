В Канашском медцентре Чувашии провели акцию «Сосудистый патруль»

Студенты-медики вместе с врачами Канашского межтерриториального медицинского центра организовали акцию «Сосудистый патруль». Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.
Главными участниками стали пациенты стационара медцентра. Более 65 человек смогли не только проверить свое здоровье, но и получить ценные советы от медработников.
Во время акции на территории медучреждения работало несколько «станций здоровья». На первой все желающие могли измерить артериальное давление и узнать свой индекс массы тела. На второй студенты под чутким контролем опытных кураторов проводили беседы с пациентами. Они объясняли, как по простым симптомам распознать угрозу инсульта и почему так важно контролировать давление даже при хорошем самочувствии. На третьей станции участникам акции раздавали памятки и брошюры с правилами здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.
«Акция “Сосудистый патруль” доказала, что совместные усилия медицинских работников и будущих медиков — это эффективный способ донести жизненно важную информацию и сделать еще один шаг к сохранению здоровья горожан. Недаром профилактика — это одно из приоритетных направлений проекта “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Канашского медцентра Дарья Оливанова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.