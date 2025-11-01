Создан способ повысить эффективность инфракрасных лазеров

Как отмечается в сообщении, в последние годы ученые сосредоточили свои усилия на создании твердотельных лазеров, работающих в среднем инфракрасном диапазоне. Пока компактных и надежных излучателей такого рода не существует, что связано с тем, что многие материалы, пригодные для их изготовления, не способны эффективно работать при комнатных температурах или при этом они не могут вырабатывать излучение с длиной волны больше 3,9 мкм.