Жители Ульяновской области отправили более 47 тысяч сообщений через ПОС

Свыше 47 тыс. сообщений отправили жители Ульяновской области через Платформу обратной связи (ПОС) с начала 2025 года. Сервис развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве региона.
«Самыми популярными темами остаются медицина, электронная запись на прием к врачу, автомобильные дороги, благоустройство, дворы и территории общего пользования. Доля сообщений, рассмотренных в регламентный срок, с начала 2025 года составила 98,64%», — прокомментировала директор «Корпорации развития интернет-технологий — многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» Ирина Новикова.
Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций России составило рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи. При составлении списка учитывались 23 показателя, среди которых работа с обращениями граждан и общественные голосования, активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем, а также уровень удовлетворенности ответами заявителей. Ульяновская область заняла шестое место в рейтинге.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.