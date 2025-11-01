В Воронеже высадили молодые деревья на улицах Феоктистова, Чайковского, Ворошилова, Маршака

На днях подрядчик высадил на улице Феоктистова 23 клена, еще семь деревьев того же вида появились на улице Чайковского. 45 лип и девять рябин украсили Бульвар Победы, по семь рябин поселились на улицах Маршака и Чапаева. Улицу Ворошилова дополнительно озеленили 10 кленами и четырьмя рябинами.