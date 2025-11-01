В Воронеже высадили молодые деревья на улицах Феоктистова, Чайковского, Ворошилова, Маршака

В Воронеже продолжается осеннее озеленение. Работы по высадке растений идут на территории всех районов города. Молодые деревья уже появились в Советском, Центральном и Ленинском районах.
На днях подрядчик высадил на улице Феоктистова 23 клена, еще семь деревьев того же вида появились на улице Чайковского. 45 лип и девять рябин украсили Бульвар Победы, по семь рябин поселились на улицах Маршака и Чапаева. Улицу Ворошилова дополнительно озеленили 10 кленами и четырьмя рябинами.
На территории Железнодорожного и Ленинского районов параллельно продолжается подготовка посадочных мест для саженцев на месте старых спиленных деревьев. В готовые лунки добавляют плодородный грунт, а затем помещают деревья с комом земли. Такой способ посадки обеспечивает лучшую приживаемость саженцев. В последующий период за молодыми деревьями комплексно ухаживают, используя для их адаптации специальные удобрения и обильно поливая.
По словам специалистов, осенняя посадка наиболее оптимальна и учитывает биологические особенности деревьев. В этот период происходит замедление сокодвижения, что позволяет растениям быстрее прижиться на новом месте.
Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал, что в этом году на улицах города запланирована посадка 600 деревьев-крупномеров и 500 кустарников. Это такие виды, как клен остролистный, тополь пирамидальный, рябины — обыкновенная и гранатная, яблони декоративные, ели голубые и обыкновенные, а также кустарники: спирея, кизильник, дерн и сирень.
Озеленение пройдет на 40 улицах Воронежа и общественных территориях. В первую очередь саженцы появятся на местах, где ранее провели вынужденное удаление аварийных деревьев и сухостоя.
В течение последующих двух лет за молодыми деревьями будут ухаживать рабочие фирмы-подрядчика: следить за их состоянием, поливать, вносить необходимые удобрения.