В Котово детсад второй день остается без тепла

31 октября из-за течи на теплотрассе около домов по улицы Победа 3 и 5 было прекращено теплоснабжение по следующим адресам: ул. Победа 3, 5, 9, 11, Коммунистическая 80, 82, 86, 88, Синельникова 4, 6, Чапаева 14, Нефтяников 7, Свердлова 2, 4. Также под отключение попали почтовое отделение и детский сад № 8. Работы по устранению аварии продлились до полуночи и были оперативно завершены.