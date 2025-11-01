Фестиваль «В единстве — наша сила» прошел в Нальчике

Республиканский фестиваль национальных культур «В единстве — наша сила» состоялся 30 октября в Нальчике. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры Кабардино-Балкарии.
Перед началом концертной программы в фойе Государственного концертного зала развернулась выставка, в которой приняли участие 15 национально-культурных центров. Они представили традиционные блюда своих народов, предметы быта, национальные костюмы и ремесла.
Тема фестиваля в этом году была связана с 80-летием Великой Победы и Днем народного единства. В концертную программу вошли патриотические номера, а также выступления с национальными танцами и песнями.
Мероприятие завершилось торжественным выходом на сцену представителей всех национально-культурных центров Кабардино-Балкарии. Помимо этого, прошло награждение лауреатов окружного этапа премии «Гордость нации — 2025».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.