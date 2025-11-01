Самый неприятный месяц сезона? Каким будет ноябрь, рассказал синоптик Рябов

Октябрь в этом году оказался переменчивым. Золотой осени как таковой не было. Но дней для атмосферных прогулок хватало. Можно было понежиться в солнечных лучах, а в некоторых случаях прочувствовать на себе всю прелесть осенних дождей. И вот, впереди ноябрь.
По прогнозам мировых прогностических центров, средняя температура воздуха ожидается на 1−1,5 градуса выше климатической нормы, которая составляет от −1 на северо-востоке до +3 на юго-западе и по сравнению с октябрем понижается до 6 градусов.
Температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей и все чаще будет становится отрицательной. Переход среднесуточной температуры через ноль в сторону понижения считается началом зимы. В среднем осуществляется примерно в середине месяца, а на юго-западе страны — в третьей декаде.
Ноябрь — это время сырой, холодной и ветреной погоды. Продолжительность светлого времени суток уменьшается примерно на полтора часа и к концу ноября составляет около 8 часов. Солнечные дни будут редким явлением. Ноябрь принесет аномальные погодные условия — резкие перепады температур, сильные осадки и нестабильное давление.
Месячное количество осадков предполагается выше средних многолетних значений — нас ожидает от 16 до 20 дней с осадками, которые все чаще будут выпадать в смешанной фазе. В ночные и утренние часы, при высокой влажности и слабом ветре большая вероятность туманов и гололедных явлений.
Вероятно, ноябрь станет самым неприятным месяцем в осеннем сезоне. Частые вторжения ненастных циклонов, быстрая смена атмосферных процессов создадут условия для резких изменений температуры, атмосферного давления и формированию очень неустойчивой погоды, приведут к возникновению экстремальных погодных явлений.