Самый неприятный месяц сезона? Каким будет ноябрь, рассказал синоптик Рябов

До зимы осталось 30 дней. А период предзимья пока не наступает. Впрочем, мы и не против! Все располагает к прогулкам по шуршащим опавшим листьям. Дни стали короче, ночи — длиннее и уютнее. А вот как будем коротать ноябрь? Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.