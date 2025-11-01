На Вознесенском тракте введут оплату транспондером

Водители смогут использовать транспондеры любых операторов благодаря подключению дороги к системе интероперабельности.
Оплата будет производиться автоматически при считывании устройства камерами системы «Свободный поток». Альтернативными способами остаются онлайн-оплата на официальном сайте дороги или перевод по банковским реквизитам в течение пяти дней после проезда. Нарушителям грозят штрафы: 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовиков и автобусов.
Вознесенский тракт стал первой платной вылетной магистралью Казани. Платный участок протяженностью почти 8 километров от проспекта Победы до трассы М-7 был открыт в конце 2024 года после привлечения частных инвестиций через АО «Татдортрансинвест».
