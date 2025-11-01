Туман, ветер и гололед: синоптики предупредили о непогоде в 14 регионах РК

В горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер порывы ветра до 20 м/с. Ночью на севере и в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.
В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3−5 градусов.
Днем на севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.
Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горных районах Алматинской области ожидается туман.