Туман, ветер и гололед: синоптики предупредили о непогоде в 14 регионах РК

«Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 2 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер порывы ветра до 20 м/с. Ночью на севере и в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3−5 градусов.

Днем на севере, юге и в центре Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидается туман.