Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесу Курганской области расскажут о расширении через франшизу

Участники смогут пообщаться с владельцами успешных брендов.

Практический семинар для предпринимателей «Стабильный рост» пройдет 6 ноября в Курганской области. Мероприятие состоится в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономического развития региона.

На занятии покажут презентации франшиз от более чем 10 федеральных и региональных франчайзеров. Также участники мероприятия узнают о доступных мерах поддержки и смогут пообщаться с владельцами успешных брендов.

Семинар пройдет в региональном офисе «ОПОРЫ РОССИИ» по адресу: Курган, проспект Машиностроителей, 12. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.