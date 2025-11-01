Бизнесу Курганской области расскажут о расширении через франшизу

Практический семинар для предпринимателей «Стабильный рост» пройдет 6 ноября в Курганской области. Мероприятие состоится в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономического развития региона.
На занятии покажут презентации франшиз от более чем 10 федеральных и региональных франчайзеров. Также участники мероприятия узнают о доступных мерах поддержки и смогут пообщаться с владельцами успешных брендов.
Семинар пройдет в региональном офисе «ОПОРЫ РОССИИ» по адресу: Курган, проспект Машиностроителей, 12. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.