ГАИ усиливает контроль на дорогах страны в выходные

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усиливает контроль на дорогах страны в выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В выходные Госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности.

«Повсеместно сотрудники проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог по пресечению нарушений, провоцирующих ДТП с тяжкими последствиями. Повышенное внимание уделено соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и пересечения проезжей части, контролю использования средств пассивной безопасности — световозвращающих элементов, ремней, детских автокресел. Также своевременному отстранению от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников», — отметили в МВД.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД выехали на Гродненщину, где оказывают помощь районам с наиболее напряженной дорожной обстановкой.

ГАИ напоминает, что вместе с выходными начались осенние каникулы у школьников. В этой связи взрослым необходимо постоянно контролировать детей во время их пребывания на улице. Водителям быть вдвойне осторожными при движении во дворах и на пешеходных переходах, строго соблюдать правила безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. При выборе скорости и совершении маневров всегда учитывать складывающуюся дорожную ситуацию и погодные условия, особенно в темное время суток.