ГАИ усиливает контроль на дорогах страны в выходные

ГАИ напоминает, что вместе с выходными начались осенние каникулы у школьников. В этой связи взрослым необходимо постоянно контролировать детей во время их пребывания на улице. Водителям быть вдвойне осторожными при движении во дворах и на пешеходных переходах, строго соблюдать правила безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. При выборе скорости и совершении маневров всегда учитывать складывающуюся дорожную ситуацию и погодные условия, особенно в темное время суток.