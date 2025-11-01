Ричмонд
В Перми во время реконструкции здания нашли исторические артефакты

Там были фрески на военную тему и стена с копиями фронтовых писем, детских посланий солдатам и похоронок.

Источник: Комсомольская правда

Во время реконструкции здания Благородного собрания на улице Сибирской в Перми обнаружили интересные исторические артефакты.

Источник: Тг-канал Павла Черепанова

— Нашли фрески на военную тему и стену с копиями фронтовых писем, детских посланий солдатам и похоронок. Также в кирпичном подвале неожиданно обнаружили окна — это говорит о том, что раньше здание было выше и современный подвал был его первым этажом, — рассказал в своем телеграмм-канале депутат парламента Пермского края Павел Черепанов.

Источник: Тг-канал Павла Черепанова

В стенах здания хорошо видны следы разных эпох — видно, как со временем достраивались новые слои. Здание было построено в 1830-х годах архитектором Свиязевым. В 1907 году здесь открылся первый кинотеатр, а после революции в здании работал клуб милиции. Именно здесь в 1930 году в Перми впервые показали звуковое кино. Особенность здания в том, что оно состоит из царской постройки и советских пристроек, в некоторых помещениях даже сохранился советский дубовый паркет.