Заключенные омской колонии № 8 освоили производство школьной мебели

По словам представителей УФСИН по Омской области, участие в таком производстве способствует социальной адаптации заключенных и формирует у них ответственность и профессиональные навыки. Мебель из колонии № 8 уже установлена в классах и актовых залах школ Омска и области. В планах — расширение производства и привлечения дополнительных заказов от других социальных учреждений, в том числе и из других регионов.