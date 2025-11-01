Заключенные омской колонии № 8 освоили производство школьной мебели

В Омской области осужденные из исправительной колонии № 8 трудятся на мебельном производстве. Омичи за решеткой освоили сборку современной мебели: парт, стульев, скамеек, шкафов. Как рассказали в УФСИН, продукция пользуются спросом не только благодаря качеству, но и более доступной стоимости. Стоимость контракта уже превысила 1 миллион рублей.
Производство в колонии организовано с учетом требований к школьной мебели: изделия соответствуют санитарным и эргономическим нормам, что особенно важно для здоровья детей. Каждая деталь проходит строгий контроль качества, что позволяет продукции конкурировать с предложениями коммерческих предприятий.
Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области.
По словам представителей УФСИН по Омской области, участие в таком производстве способствует социальной адаптации заключенных и формирует у них ответственность и профессиональные навыки. Мебель из колонии № 8 уже установлена в классах и актовых залах школ Омска и области. В планах — расширение производства и привлечения дополнительных заказов от других социальных учреждений, в том числе и из других регионов.
