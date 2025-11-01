Ричмонд
Центры занятости Тувы помогли более чем 50 участникам СВО найти работу

В них также можно пройти обучение и получить новую специальность.

Свыше 50 участников СВО нашли работу после обращения в центры занятости Тувы. Помощь в трудоустройстве является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной политики республики.

Всего в центры занятости обратились более 140 участников СВО. Сейчас обучение новым профессиям проходят 14 человек. Также в регионе выделяют средства на создание специальных рабочих мест для участников СВО с инвалидностью.

«В каждом центре занятости определен личный консультант, который поможет составить план поиска работы и поддержит на всех этапах. Есть возможность пройти бесплатное обучение и получить новую специальность», — отметили в Министерстве труда и социальной политики Республики Тывы.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.