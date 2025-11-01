Ричмонд
В Омске снесли уникальное здание со звездой Давида

От дореволюционной постройки остались одни руины.

Источник: Комсомольская правда

В Омске стало на еще одно уникальное историческое здание меньше. На пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и 10 лет Октября (бывшие Кокуйская и Думская) снесли дореволюционную деревянную постройку.

Как рассказал в своем телеграм-канале омский историк Кирилл Демьянов, деревянный дом выделялся уникальной деталью — шестиконечными звездами на навершиях наличников. Так называемой звездой Давида украсил свой дом глава многодетного еврейского семейства Фишелевых, которое проживало в Омске до революции.

Основания, по которым дом превратился в руины, пока неизвестны. По сообщению Демьянова, отдельные архитектурные элементы удалось спасти для будущих поколений известному омскому краеведу, председателю общества охраны памятников Святославу Коновалову — уцелели наличник, несколько наверший со звездами, литой козырек и несколько фрагментов резьбы.

Отметим, что официального статуса памятника архитектуры дом со звездой Давида не имел. Основания его сноса пока неизвестны.