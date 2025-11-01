В выходные телебашня порадует воронежцев праздничной иллюминацией

В предстоящие праздничные выходные ежедневно с 19 до 21 часов Воронежский ОРТПЦ будет транслировать на телебашне две уникальные архитектурно-художественные подсветки.
3 ноября, в день рождения нашего земляка, писателя Самуила Яковлевича Маршака, а также в предпоследний день детского театрального фестиваля «Маршак», на башне засветится тематическая иллюминация.
В День народного единства, 4 ноября, телебашня раскрасится в цвета российского триколора. Кроме флага будет транслироваться поздравление «С Днем народного единства!».