В выходные телебашня порадует воронежцев праздничной иллюминацией

На ней будут транслировать архитектурно-художественные подсветки.

Источник: Тг-канал мэрии Воронежа

В предстоящие праздничные выходные ежедневно с 19 до 21 часов Воронежский ОРТПЦ будет транслировать на телебашне две уникальные архитектурно-художественные подсветки.

3 ноября, в день рождения нашего земляка, писателя Самуила Яковлевича Маршака, а также в предпоследний день детского театрального фестиваля «Маршак», на башне засветится тематическая иллюминация.

В День народного единства, 4 ноября, телебашня раскрасится в цвета российского триколора. Кроме флага будет транслироваться поздравление «С Днем народного единства!».