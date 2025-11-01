В Беларуси с 1 ноября снизили пособие на погребение. Уже во второй раз

Причина кроется в снижении номинальной начисленной средней заработной платы — именно от неё зависит размер пособия на погребение. Согласно закону, эта выплата приравнена к 100% средней начисленной зарплаты по стране за позапрошлый месяц до даты смерти. Поскольку, согласно данным Белстата, заработки белорусов падают второй месяц подряд, снижается и сумма пособия.
Так, с начала ноября при расчёте пособия будут учитывать показатели за сентябрь. Тогда средняя начисленная зарплата в стране снизилась на 0,59% и составила 2746,4 рубля. Именно эта сумма и станет ориентиром для выплат тем, кто столкнётся с утратой близкого в ноябре 2025 года.
Какие пособия, наоборот, выросли?
С 1 ноября в Беларуси вырос средний бюджет прожиточного минимума (БПМ) на душу населения: теперь он составляет 491,09 рубля. Это на 0,7% больше по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября 2025 года.
Кроме того, с начала 2025 года норматив уже пересчитывался трижды — общий рост за год составляет около 12,2%, тогда как уровень инфляции за 9 месяцев составил порядка 5,8%. Это означает, отметили в Министерстве труда, что покупательская способность граждан, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранится, но и немного возрастёт.
Также с 1 ноября вырастут размеры пособий:
- при рождении первого ребёнка: 10 БПМ = 4910,90 рубля;
- при рождении второго и последующих: 14 БПМ = 6875,26 рубля;
- женщинам, ставшим на учёт до 12‑й недели беременности: 100% БПМ = 491,09 рубля (единовременное пособие);
- ежемесячное пособие семье на ребёнка до 3 лет — 50% БПМ = 245,55 рубля;
- ежемесячное пособие на ребёнка старше 3 лет из отдельных категорий семей — 50% БПМ = 245,55 рубля; на ребёнка‑инвалида старше 3 лет — 70% БПМ = 343,76 рубля;
- пособие по уходу за ребёнком‑инвалидом до 18 лет: с I и II степенью утраты здоровья до 18 лет и с III‑IV степенью до 3 лет — 100% БПМ = 491,09 рубля; с III‑IV степенью после 3 лет — 120% БПМ = 589,31 рубля;
- ежемесячное пособие на ребёнка до 18 лет, инфицированного ВИЧ — 70% БПМ = 343,76 рубля.