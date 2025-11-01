В Беларуси с 1 ноября снизили пособие на погребение. Уже во второй раз

Кроме того, с начала 2025 года норматив уже пересчитывался трижды — общий рост за год составляет около 12,2%, тогда как уровень инфляции за 9 месяцев составил порядка 5,8%. Это означает, отметили в Министерстве труда, что покупательская способность граждан, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранится, но и немного возрастёт.