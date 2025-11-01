В Перми создали систему для мониторинга проницаемости нефтяных скважин

В основе программного комплекса лежит база данных из 3,5 тыс. гидродинамических исследований скважин, собранная и систематизированная экспертами для последующего машинного обучения. В каждом из них содержится комплекс параметров: свойства пласта и нефти, эксплуатационные показатели до остановки добычи (например, количество воды), а также динамика восстановления давления. Для создания «умной» программы ученые использовали принцип, похожий на обучение нейросети для распознавания изображений. Но вместо фотографий алгоритму показывали тысячи графиков давления внутри пласта и все соответствующие им параметры скважин, чтобы интеллектуальная система научилась сама выявлять взаимосвязь между различными показателями пласта, строить графики на основе этих данных и определять по ним проницаемость горной породы, то есть определяет, насколько легко нефть может пройти через породу.