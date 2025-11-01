«Принесет аномальные погодные явления». Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз относительно того, какой будет погода в Беларуси в ноябре 2025 года. Средняя температура воздуха, как следует из данных мировых прогностических центров, будет на 1−1,5 градуса выше климатической нормы. Для Беларуси она составляет от −1 градуса на северо-востоке республики и до +3 градусов в юго-западной части страны. В ноябре столбики термометров перешагнут нулевую отметку.
Ноябрь принесет аномальные погодные условия: резкие перепады температур, сильные осадки и нестабильное давление. Осадков будет больше нормы — от 16 до 20 дней за весь месяц. В ночные и утренние часы не исключены туманы, начнутся уже и первые гололеды.
Ранее мы писали о том, что в Минске 25-летний мужчина разозлился на банкомат и разбил ногой стеклянную дверь (тут про все это).