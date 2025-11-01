Стилист объяснила, как выбрать стильный пуховик на зиму

Кроме того, пуховик не должен превращать вас в «мешок». Он должен подчеркнуть достоинства фигуры и создать красивую линию силуэта. Если у вас выраженная талия, то выбирайте приталенные модели или с поясом. Они делают образ женственным и собранным. Если хочется больше комфорта, то подойдут прямые пуховики, но с четкими плечами или аккуратным воротником, чтобы сохранить структуру. Для фигуры с более широкими плечами хорошо работают модели А-силуэта, которые мягко уравновешивают пропорции.