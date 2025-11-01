В цыганском поселке Плеханово под Тулой прошел масштабный рейд силовиков

В поселке Плеханово под Тулой, в котором в 2016 году произошел знаменитый «цыганский бунт», состоялся масштабный рейд. Силовики искали уклонистов и должников. В результате некоторых местных жителей отправили в армию, а другие лишились автомобилей. Кроме того, коммунальщики наткнулись на незаконные подключения к энергосетям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Сотрудники силовых ведомств провели масштабный рейд в цыганском поселке Плеханово Зареченского округа Тулы, сообщило региональное управление МВД России.
В профилактическом мероприятии участвовали полицейские, судебные приставы, сотрудники УФСБ и работники коммунальных организаций.
По информации МВД, ~под проверку попали 137 человек, 22 из которых попались на неисполнении обязанностей по воинскому учету~. Двух человек доставили в военкомат для последующей отправки в армию. Однако Telegram-канал Baza утверждает, что в военкомат увезли 35 местных жителей, 13 из которых сразу отправили на медкомиссию.
Кроме того, одного жителя поселка уличили в демонстрации запрещенной символики, его привезли в отдел для составления протокола. Еще одного сельчанина привлекут к административной ответственности за управление неисправным транспортом.
Судебные приставы в ходе рейда составили 24 акта об аресте имущества, изъяли пять автомобилей и взыскали более 800 тысяч рублей.
Коммунальщики в свою очередь выявили 43 факта самовольного подключения к энергосетям. Нарушителей пообещали привлечь к ответственности.
Неоднократные визиты.
Сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций регулярно наведываются в этот поселок.
Один из последних крупных рейдов состоялся в марте. Тогда компанию полицейским, судебным приставам, сотрудникам ФСБ и коммунальщикам составили росгвардейцы. В результате 36 сельчан были наказаны за неисполнение обязанностей по воинскому учету, еще двух мужчин привлекли за пропаганду нацистской символики.
~Некоторые жители Плеханово попались на неисполнении своих обязанностей по воспитанию детей~.
Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь выявили 11 нарушений Правил дорожного движения, среди которых вождение без полиса ОСАГО и ремней безопасности. Приставы составили 39 актов об аресте имущества и изъяли 12 автомобилей.
Кроме того, коммунальщикам удалось выявить 67 фактов нелегального подключения к электросетям.
В мае полицейские также уделили особое внимание выявлению уклонистов. Тогда по итогам рейда в военкомат доставили 19 жителей поселка.
«Цыганский бунт».
Поселок Плеханово прославился на всю Россию в 2016 году после противостояния местных цыган с коммунальщиками и прикрывавшими их силовиками. В СМИ этот конфликт прозвали «цыганским бунтом».
Представители диаспоры самовольно подключились к газопроводу среднего давления и повредили его — в марте более 400 домов в Плеханово остались без газа, поскольку в трубы попала вода. Когда в поселок приехали работники аварийной ремонтной службы, они столкнулись с активным сопротивлением.
Возле здания местной администрации собрались более сотни цыган: ~они стали камнями и палками бить стекла приехавшей ремонтной техники, а также подожгли покрышки~, писали «Тульские новости». Для подавления бунта направили полицию, бойцов ОМОН и СОБР.
«Ромалэ все же попробовали оборону “на зуб” досками и камнями. Но ничего путного не вышло. После того как в качестве зачинщиков столкновений были задержаны четверо мужчин, на улицах остались только женщины и дети — их отцы и мужья сидели по домам», — отмечало РИА Новости.
Восстановить газоснабжение удалось спустя два дня под прикрытием силовых структур. Специалисты в ходе ремонтных работ также обнаружили незаконные врезки.
В апреле того же года под контролем судебных приставов начался снос самовольно возведенных домов, в которых проживали представители диаспоры.
Табор располагается на территории Плеханово почти 70 лет. По последним данным, там проживает ~порядка 4 тысяч цыган~.