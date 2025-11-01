В цыганском поселке Плеханово под Тулой прошел масштабный рейд силовиков

По информации МВД, ~под проверку попали 137 человек, 22 из которых попались на неисполнении обязанностей по воинскому учету~. Двух человек доставили в военкомат для последующей отправки в армию. Однако Telegram-канал Baza утверждает, что в военкомат увезли 35 местных жителей, 13 из которых сразу отправили на медкомиссию.