В Екатеринбурге одна из школьных столовых попала в тройку лучших

Столовая школы № 80 Екатеринбурга попала в тройку лучших по стране. Ей присудили третью позицию в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Кроме того лучшим поваром школьной столовой стал технолог питания школы № 80 Евгений Макаров. Всероссийский конкурс проходил накануне в Гатчине.
— Специалисты подготовили тематические столы, прошли конкурсные испытания. К тому же, были блицтурниры, квесты по поводу безопасности пищеблока, — уточняет ведомство.
Конкурс помогает улучшить качество детского питания и создает здоровую конкуренцию между операторами.
Екатеринбургская команда на конкурсе приготовила салат, говядину тушеную с овощами. Вместе с этим и булгур с кукурузой. Жюри признали, что в уральской столице приготовили вкусный и сбалансированный обед.