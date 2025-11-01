Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове полиция ищет пропавшего 16-летнего подростка: нужны записи с видеорегистраторов

16-летний подросток из Ростова ушел из дома 30 октября и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Донскому региону в субботу, 1 ноября.

— Иван Улусьян ушел из дома в Ростове-на-Дону 30 октября и до сих пор не вернулся, — рассказали в полиции. — Подросток имеет рост 180 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Подробные приметы пропавшего описали волонтеры поискового отряда. Фото: «Лиза Алерт» в Ростовской области.

В день исчезновения на нем была серо-черная куртка, бежевая футболка, серо-черные джинсы и кроссовки. В настоящее время к поискам подключились все наружные службы Отдела полиции № 8, наряды ППСП и Госавтоинспекции.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в Ростовской области и образовательное учреждение также помогают в поисковых мероприятиях. Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении подростка по телефонам горячей линии: 8−800−700−54−52 или 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает 16-летнего подростка.