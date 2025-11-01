В Ростове полиция ищет пропавшего 16-летнего подростка: нужны записи с видеорегистраторов

В Ростовской области полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Донскому региону в субботу, 1 ноября.
— Иван Улусьян ушел из дома в Ростове-на-Дону 30 октября и до сих пор не вернулся, — рассказали в полиции. — Подросток имеет рост 180 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.
Подробные приметы пропавшего описали волонтеры поискового отряда. Фото: «Лиза Алерт» в Ростовской области.
В день исчезновения на нем была серо-черная куртка, бежевая футболка, серо-черные джинсы и кроссовки. В настоящее время к поискам подключились все наружные службы Отдела полиции № 8, наряды ППСП и Госавтоинспекции.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» в Ростовской области и образовательное учреждение также помогают в поисковых мероприятиях. Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении подростка по телефонам горячей линии: 8−800−700−54−52 или 112.
