На инженерные сети нового аэропорта «Омск — Федоровка» выделят 3,7 млрд рублей

Большая часть выделенных средств — 2 млрд рублей — будет направлена на устройство канализационной системы. На электроснабжение предусмотрено 1 млрд рублей, на водопровод — 691,8 млн рублей, а на прокладку газопровода — 69 млн рублей. Координацию проекта осуществляет региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.