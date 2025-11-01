На инженерные сети нового аэропорта «Омск — Федоровка» выделят 3,7 млрд рублей

Правительство Омской области выделит дополнительное финансирование на строительство инженерных коммуникаций для нового аэропорта «Федоровка». Общая стоимость работ по созданию систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и газопровода составит 3,7 млрд рублей. Средства поступят из федерального бюджета в рамках инфраструктурных кредитов.
Большая часть выделенных средств — 2 млрд рублей — будет направлена на устройство канализационной системы. На электроснабжение предусмотрено 1 млрд рублей, на водопровод — 691,8 млн рублей, а на прокладку газопровода — 69 млн рублей. Координацию проекта осуществляет региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Новый аэропорт «Федоровка» станет ключевым транспортным узлом региона. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Авиаузел будет способен принимать все типы современных воздушных судов. Общая стоимость строительства аэропорта оценивается в 64,6 млрд рублей.
