Лингвист Пахомов назвал сообщение о «самом длинном слове» наблюдением

«Павел Катышев (завкафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина — прим. ТАСС) сказал очень важные слова, которые не все СМИ цитируют, а они необходимы: “на статус самого длинного слова, по-видимому, претендует …”. Очень правильная оговорка, потому что речь идет об узкоспециальной терминологии, и в этой специфической сфере наверняка могут найтись и другие такие, а возможно, и еще более длинные слова», — отметил лингвист.