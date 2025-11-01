В приложении «Узнай Москву» опубликовали аудиогид по музею Скрябина

Музей русского композитора Александра Скрябина расположен в особняке на Большом Николопесковском переулке. Там хранятся личные вещи, мебель и уникальные экспонаты, связанные с творчеством музыканта. Например, в его кабинете стоит салонный рояль C. Bechstein, его до сих пор используют на памятных концертах. В нем же находится светоцветовой аппарат, созданный физиком Александром Мозером для исполнения «Прометея» — первого в истории светомузыкального произведения. А в гостиной посетители увидят механическое фортепиано Welte-Mignon, которое воспроизводило уникальные записи игры самого Скрябина.