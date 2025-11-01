В приложении «Узнай Москву» опубликовали аудиогид по музею Скрябина

Аудиогид по Мемориальному музею А. Н. Скрябина появился в приложении «Узнай Москву», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Заранее ознакомиться с маршрутом и описанием экспонатов можно также на портале проекта, работа которого отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Аудиогид станет персональным экскурсоводом для гостей музея. Он не только познакомит с экспонатами, но и поможет представить повседневную жизнь Скрябина, погрузиться в атмосферу дома, где жил и творил композитор, ощутить связь времен в стенах особняка. Посетители услышат истории о жизни Александра Скрябина, пройдут по кабинету, гостиной, столовой, и спальне», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Музей русского композитора Александра Скрябина расположен в особняке на Большом Николопесковском переулке. Там хранятся личные вещи, мебель и уникальные экспонаты, связанные с творчеством музыканта. Например, в его кабинете стоит салонный рояль C. Bechstein, его до сих пор используют на памятных концертах. В нем же находится светоцветовой аппарат, созданный физиком Александром Мозером для исполнения «Прометея» — первого в истории светомузыкального произведения. А в гостиной посетители увидят механическое фортепиано Welte-Mignon, которое воспроизводило уникальные записи игры самого Скрябина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.